Convencida por vendedor, australiana compra bilhete de loteria e ganha R$ 8 milhões

Após comprar um bilhete de loteria pela primeira vez, uma australiana ganhou o prêmio de 2 milhões de dólares australianos (aproximadamente R$ 8 milhões na cotação atual). A inteção dela não era comprar o jogo da categoria Saturday Gold Lotto, mas foi convencida por um funcionário da lotérica.

O convencimento correu porque a mulher acreditava não ser possível vencer o prêmio mais concorrido da loteria, por isso queria um bilhete para um sorteio diferente, com mais chances de ganhar. "Eu nunca compro bilhetes para a Saturday Gold Lotto, mas estou muito feliz por ter feito isso", disse a vencedora a funcionários da lotérica. As informações são do Uol.

A mulher se manteve cética com a possibilidade de vencer o concurso até o último momento, mas foi alertada pela filha para conferir os números sorteados após a menina ter visto o perfil oficial do The Lotto avisar que a bolada seria entregue a "vencerdor misterioso". Ela averigou o resultado do sorteio e, mesmo assim, não acreditou que havia sido sorteada.

"Ligamos para nossa filha e pedimos que ela lesse os números. Foi então que soubemos que nossa vida havia mudado para sempre. Tivemos que fechar as janelas para podermos gritar", afirmou a mulher. Os números sorteados foram - 34, 27, 5, 45, 41 e 3.

Depois de perceber o montante em sua conta, a mais nova milionária pretende investir o dinheiro na educação dos netos e utilizará o montante para se aposentar mais cedo, juntamente com o marido.