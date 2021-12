The Economist aponta Tel Aviv como cidade mais cara do mundo em 2021

Cidade israelense subiu cinco posições no ranking em relação ao ano anterior; Paris, Singapura, Zurique e Hong Kong completam a lista dos locais com maior custo de vida

Tel Aviv é a cidade mais cara do mundo, segundo um estudo anual da The Economist, que destaca que os problemas de abastecimento fizeram os preços dispararem em muitas metrópoles. "Na quinta posição no ano passado, Tel Aviv se torna a cidade mais cara do mundo" pela primeira vez, destacou em comunicado. Esta posição reflete "a vitalidade da moeda israelense, o shequel, perante o dólar, já que o indício toma como base comparativa os preços em Nova York", diz o estudo.

Paris e Singapura aparecem empatadas no segundo lugar, seguidas de Zurique e Hong Kong. Nova York está em sexto. No ano passado, a lista era encabeçada por Paris, Zurique e Hong Kong, as três na primeira posição.

Inflação nas metrópoles é o maior em cinco anos

Segundo o estudo, a elevação dos preços é a maior em cinco anos, a 3,5%. "Os problemas das cadeias de abastecimento contribuíram para o aumento dos preços, a covid-19 e as restrições sociais seguem pesando na produção e no comércio no mundo", prossegue a The Economist.

Os preços dos transportes dispararam devido ao encarecimento dos combustíveis, continua o estudo. Mas o tabaco e o lazer também tiveram fortes altas. O estudo também destaca a inflação galopante em Damasco, Caracas, Buenos Aires e Teerã. A capital síria é, segundo o texto, a cidade mais barata para se viver.

