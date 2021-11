Powell diz que alta de casos e surgimento da Ômicron trazem riscos à economia

Presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell apontou que os recentes desenrolares da pandemia podem apresentar riscos à economia americana. "O recente aumento nos casos da covid-19 e o surgimento da variante Ômicron representam riscos que podem pesar sobre o emprego e a atividade econômica e aumentam a incerteza para a inflação", afirmou em discurso preparado para seu testemunho diante do Comitê de Assuntos Bancários, Habitacionais e Urbanos no Senado americano, amanhã.

A maior preocupação com o vírus poderia diminuir a vontade das pessoas de trabalhar pessoalmente, o que diminuiria o progresso no mercado de trabalho e intensificaria as interrupções nas cadeiras de suprimento, diz Powell.

Inflação

Powell garantiu que a instituição irá usar suas ferramentas para apoiar a economia e um mercado de trabalho forte, assim como prevenir que a inflação se enraíze nos Estados Unidos.

"É difícil prever a persistência e os efeitos das restrições de oferta, mas agora parece que os fatores que impulsionam a inflação para cima vão durar no próximo ano", disse em discurso preparado para seu testemunho de amanhã diante do Comitê de Assuntos Bancários, Habitacionais e Urbanos no Senado americano. Powell afirmou que a maioria das projeções, incluindo as do Fed, continuam a esperar que a inflação caia significativamente no ano que vem, à medida que o desequilíbrio entre oferta e demanda se ajuste. O presidente do Fed pontuou que os aumentos nos preços de energia e aluguel estão pressionando a inflação para cima.

Em relação ao emprego, Powell observou que as condições do mercado de trabalho têm melhorado, ainda que a variante delta tenha contribuído para um crescimento mais lento de empregos durante o verão regional. "Ainda há espaço para cobrirmos e alcançarmos o máximo emprego, tanto no emprego quanto na participação do mercado de trabalho, e esperamos que progresso continue", afirmou.

