Negociador da UE para o acordo nuclear se reúne com contrapartes

Vice-secretário-geral da União Europeia (UE) e responsável pelas negociações em prol da retomada do acordo nuclear de 2015, Enrique Mora disse em sua conta no Twitter que se reuniu no domingo com suas contrapartes de Irã, Rússia e China, e deve se reunir ainda nesta segunda-feira, 29, com outros representantes europeus e dos Estados Unidos, antes do encontro conjunto que será realizado também nesta segunda-feira.

"De volta à Viena para a sétima rodada de negociações para trazer o Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, nome oficial do acordo nuclear) de volta aos trilhos. Trabalho preparatório intenso em andamento", definiu Mora, em postagem na manhã desta segunda-feira.

