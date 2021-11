Biden: no momento, não vejo necessidade de ampliar restrições a outros países

Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden disse que, no momento, não vê necessidade de ampliar restrições de viagens a outros países por conta do surgimento da cepa Ômicron do coronavírus.

Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 29, Biden afirmou que as restrições foram impostas à África do Sul, onde a variante foi identificada pela primeira vez, e países da região para dar tempo de que os americanos se vacinem ou recebam suas doses de reforço contra a covid-19.

O líder americano elogiou a transparência e eficiência da África do Sul em identificar e notificar os países sobre a nova cepa. Biden pontuou que o combate à covid-19 exige um esforço global. "Nós doamos mais vacinas que todos os outros países juntos. Precisamos que outras nações também ajam", afirmou.

