Biden: já estamos trabalhando com Pfizer, Moderna e J&J em plano de contingência

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que sua equipe já está trabalhando em um plano para conter o avanço da covid-19 e sua nova variante Ômicron. O contato está sendo feito com as fabricantes de vacinas contra a doença Pfizer, Moderna e Johnson & Jonhson, para o caso de mais doses serem necessárias, afirmou.

Biden disse que, durante o inverno que se aproxima no país, o vírus será combatido com mais testes e vacinação, não com lockdowns. "Com pessoas vacinadas e uso de máscaras, não há necessidade de lockdowns", reforçou.

"No momento, acreditamos que não precisaremos de medidas adicionais", afirmou, sobre o avanço da nova variante. "Como fizemos com a delta, vamos combater e vencer a cepa Ômicron".

Até o momento, os EUA não notificaram qualquer registro da nova variante em seu território.

