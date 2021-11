Ômicron: Nove países confirmam casos da nova variante do coronavírus

A nova variante do Coronavírus, chamada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) de Ômicron, tem sido motivo de preocupação pela sua alta taxa de transmissibilidade. Por isso, vem sendo monitorada pelos sistemas de vigilância genômica do vírus de diversos países. A nova linhagem que surgiu na África do Sul já tem casos confirmados em pelo menos nove países.



- África do Sul

- Alemanha

- Bélgica

- Botsuana

- Hong Kong

- Israel

- Itália

- Reino Unido

- República Tcheca

Os primeiros casos de Covid-19 causados pelo Ômicron tiveram suas amostras coletadas entre os dias 12 e 20 de novembro, na região de Gauteng, onde fica a cidade de Joanesburgo. A África do Sul teve os primeiros 77 casos da nova sequência genômica do Coronavírus. As informações são do G1.



Os casos confirmados em Israel e na Bélgica são de pessoas que voltaram de viagem do Malaui e Egito, respectivamente. Estes países, no entanto, até o momento não têm casos do vírus B.1.1.529, como era chamado antes de ser batizado pelo nome de Ômicron. Segundo os dados do G1, 90 casos da variantes já foram reportados e alguns suspeitos





