Rússia: acidente em mina de carvão deixa mais de 50 mortos

Ao menos 52 pessoas morreram em um acidente de causa ainda desconhecida nesta quinta-feira (25) em uma mina de carvão na Sibéria, o mais recente caso de tragédia neste setor na Rússia. "Segundo informações preliminares, ninguém sobreviveu na mina. Cinquenta e duas pessoas morreram", declarou a fonte, citada pela agência oficial TASS.

As agências RIA Novosti e Interfax também difundiram esta declaração, destacando que entre os mortos estão 46 mineiros e 6 socorristas. O balanço inicial das autoridades reportava 14 mortos, entre eles 11 mineiros e três membros das equipes de resgate, assim como 35 mineiros e três socorristas desaparecidos.

O acidente ocorreu às 22h35 de quarta-feira, horário de Brasília, na mina de Listvyazhnaya, na cidade de Gramoteino, na região siberiana de Kemerovo, que conta com muitas minas de carvão. As operações de buscas, que duraram toda a manhã, foram suspensas à tarde devido a riscos de explosão.

De acordo com o governador da região de Kemerovo, Sergei Tsivilev, no momento do acidente havia 285 pessoas na mina. Além disso, mais de 40 mineiros foram hospitalizados. O ministério russo de Emergências afirmou que 237 trabalhadores foram retirados e que pelo menos 45 pessoas ficaram feridas. De acordo com algumas fontes, vários foram intoxicados pela fumaça.



As autoridades não divulgaram informações sobre as causas do acidente. A polícia local afirmou que a fumaça começou a ser observada na mina às 8H35 locais (22H35 de Brasília, quarta-feira).

O presidente russo Vladimir Putin expressou "profundas condolências às famílias dos mineiros mortos", afirmou o porta-voz Dmitri Peskov. As autoridades locais decretaram três dias de luto na região a partir de sexta-feira.

Investigação das normas de segurança da mina foi iniciada

A mina, que começou a operar em 1956, registrou um acidente em outubro de 2004, quando uma explosão de metano deixou 13 mortos. Em 1981, outra explosão matou cinco pessoas.

Os acidentes em minas da Rússia, assim como em outras regiões da ex-União Soviética, frequentemente são relacionados à falta de respeito às normas segurança, má gestão ou deterioração das instalações. O acidente mais grave dos últimos anos deixou 91 mortos e mais de 100 feridos em maio de 2010 na mina Raspadskaya, também na região de Kemerovo, que tem muitas reservas de carvão.

Em outubro de 2019, um acidente em uma represa ilegal de uma mina de ouro na Sibéria deixou 17 mortos. Em agosto de 2017, oito trabalhadores desapareceram após uma inundação em uma mina de diamantes na Sibéria explorada pelo grupo russo Alrosa, maior produtor mundial. A empresa suspendeu os trabalhos de resgate após três semanas de busca pelos desaparecidos.

