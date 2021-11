Premiê sueca renuncia horas após assumir cargo

Coalizão entre social-democratas e verdes colapsa em tempo recorde após fracasso na aprovação do orçamento do governo. Primeira mulher a liderar o país, Magdalena Andersson deverá enfrentar nova votação no Parlamento.A primeira mulher a chefiar o governo da Suécia renunciou ao cargo depois de 12 horas no poder. A social-democrata Magdalena Andersson, de 54 anos, teve de deixar o posto após o Partido Verde sueco abandonar a coalizão governista. A social-democrata Magdalena Andersson, de 54 anos, ex-ministra das Finanças, foi confirmada no cargo de primeira-ministra pelo Parlamento com 174 votos contrários, 117 a favor e 57 abstenções. A Constituição sueca estabelece que primeiros-ministros podem ser nomeados para governar se não houver uma maioria parlamentar contrária a eles. Andersson ficou apenas um voto à frente da soma dos contrários. Porém, a desistência dos verdes, horas mais tarde, tornou inviável a composição de um novo governo. A social-democrata disse que conversou com o presidente do Parlamento, na esperança de ser nomeada como líder de um governo de minoria, formado por um só partido. O Partido Verde desistiu da coalizão após o Parlamento rejeitar a proposta para o orçamento do governo federal. Os verdes, entretanto, já disseram que apoiarão Andersson se houver uma nova votação para confirmá-la no cargo. O Partido do Centro prometeu se abster, o que, na prática, significa o mesmo que apoiar a social-democrata. Foram os centristas que se recusaram a apoiar o novo orçamento, frustrando os planos da nova coalizão de governo. O Partido da Esquerda também disse que dará seu apoio a Andersson. Essas legendas, ao mesmo tempo em que não conseguem chegar a um acordo em torno do orçamento, têm em comum o objetivo de impedir que o partido populista e anti-imigração Democratas Suecos possa ter algum papel em um futuro governo. Os populistas são apoiados pela legenda de direita Moderados e pelos Democrata-Cristãos, mas os três juntos não têm números suficientes para formar uma maioria. O presidente do Parlamento decidirá quais serão os próximos passos para a formação de um novo governo. O mais provável é que Andersson passe por uma nova votação nos próximos dias. Mãe de dois filhos e casada com um economista, Magdalena Andersson assumiu a presidência de seu partido neste mês de novembro, substituindo o último primeiro-ministro, Stefan Löfven, de 64 anos. Após passar o bastão da liderança partidária para Andersson, Löfven encaminhou, há duas semanas, um pedido para renunciar ao cargo de premiê ao presidente do Parlamento sueco, Andreas Norlén. Com a saída, Löfven quis dar a Andersson a oportunidade de se posicionar melhor antes das próximas eleições legislativas na Suécia, que ocorrerão no segundo semestre de 2022. rc (DPA, AP, Reuters, DW)