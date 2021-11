Partidos anunciam acordo e Olaf Scholz deve ser confirmado novo primeiro-ministro alemão

Além do Partido Social-Democrata (SPD), os Verdes e o Partido Democrático Liberal (FDP) formam a coalizão e devem revelar detalhes do acordo ainda nesta quarta-feira, em Berlim

Cerca de dois meses após as eleições parlamentares na Alemanha, três dos principais partidos políticos do país anunciaram que chegaram a um acordo, nesta quarta-feira, 24, para formar um novo governo de coalizão que deve ser liderado pelo social-democrata Olaf Scholz. Além do Partido Social-Democrata (SPD), os Verdes e o Partido Democrático Liberal (FDP) formam a coalizão e devem revelar detalhes do acordo em Berlim às 15h (11h em Brasília).

Os partidos da coalizão não são, tradicionalmente, alinhados. Enquanto o SPD e os verdes tem tendências mais à esquerda, o FDP está alinhado a pensamentos de centro-direita. Fato é que o novo governo significa o fim da era da chanceler Angela Merkel após 16 anos. Com isso, a União Democrática Cristã (CDU), legenda de Merkel, e a União Social Cristã (CSU) farão parte da oposição após mais de uma década e meia.

Apesar das divergências da nova coalizão, como o financiamento de planos climáticos apoiado pelos verdes, mas com oposição dos democratas livres ao aumento de impostos, os partidos que devem compor o novo governo esperam agora que Scholz seja confirmado pelo Bundestag (Parlamento alemão) como novo primeiro-ministro no início de dezembro.



