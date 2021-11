Infecções por coronavírus podem ser triplo dos registros oficiais na Alemanha

Alerta foi feito pelo chefe da agência de controle e prevenção de doenças, que definiu quarta onda na Alemanha como uma 'emergência'. País superou marca de 65 mil casos nas 24 horas anteriores.O presidente do instituto de controle de doenças da Alemanha afirmou que a situação da pandemia nunca foi tão séria como agora no país e que a perspectiva para os próximos dias é sombria. O chefe do Instituto Robert Koch (RKI), Lothar Wieler, afirmou que os casos estão subindo de forma rasante e que o número real deve ser o dobro ou até o triplo do que é registrado oficialmente. "A subnotificação dos verdadeiros números está se intensificando", disse Wieler, num debate online com Michael Kretschmer, governador do estado federado da Saxônia (leste), atualmente o epicentro da pandemia na Alemanha. "Vivemos uma emergência. Quem se recusa a ver isso está cometendo um grande erro", afirmou Wieler. Novo pico de 65 mil novos casos num dia Nesta quinta-feira (18/11), o número de infecções diárias bateu novo recorde e ultrapassou a marca de 60 mil pela primeira vez desde o início da pandemia, com 65.371 novos casos. A incidência de novos casos por cem mil habitantes em sete dias escalou para 336,9, outro recorde. Apenas 67,7% da população da Alemanha está totalmente vacinada contra a covid-19. Algumas regiões têm taxas de vacinação completas de 57,6%. Esse número está estagnado já há algumas semanas, e especialistas dizem que, para controlar a pandemia de forma eficaz, é necessário um percentual de imunização superior a 75%. O presidente do RKI também pediu que discotecas e bares sejam fechados, que se encerrem eventos em larga escala e que se imponha a regra conhecida como 2G (acesso apenas por vacinados ou recuperados da doença por meio de apresentação de certificado) em várias áreas da vida pública. Discussão de medidas nacionais O novo alerta sobre a gravidade da situação no país veio depois de a chanceler federal Angela Merkel, que desempenha o cargo de forma interina enquanto não se forma um novo governo após as eleições de setembro deste ano, ter afirmado, nesta quarta, que a situação da pandemia no país é dramática. Merkel deverá se encontrar com governadores dos 16 estados federados da Alemanha nesta quinta-feira para discutir a implementação de medidas nacionais numa tentativa de evitar um desequilíbrio nas restrições que foram impostas por governos estaduais e municipais em todo o país. O estado de emergência declarado para a Alemanha por causa da pandemia, que deu ao governo federal um controle mais rígido sobre assuntos relacionados à saúde pública, deve expirar no próximo dia 25 de novembro. as/rk (AP, dw)