Reino Unido registra mais de 40 mil novos casos diários de covid-19

O Reino Unido registrou 40.004 novos casos diários de covid-19 neste domingo, 21, e 61 novos óbitos por causa da doença. Com isso, o número total de casos no país nos últimos sete dias subiu 9,4% na comparação com a semana anterior, para 287.205 infectados, enquanto o número de mortes na semana caiu 5,9%, para 1.029.

Os dados foram publicados neste domingo pelas autoridades de saúde britânicas.

