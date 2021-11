Apuração de eleição presidencial no Chile tem início; Boric e Kast se destacam

Os chilenos deram início à apuração dos votos da eleição presidencial, que ocorreu neste domingo, 21. Com apenas 1% das cabines de votação apuradas, a maioria de embaixadas chilenas no exterior, Gabriel Boric deu a largada com 35% de apoio, na comparação com 24% do parlamentar de extrema direita Jose Antonio Kast.

Se nenhum dos candidatos obtiver a maioria de 50%, os dois primeiros colocados disputarão novamente a presidência em 19 de dezembro.

As pesquisas pré-eleitorais apontavam para um grande número de eleitores indecisos, mas Boris e Kast já se destacavam entre os sete candidatos.

Neste domingo, também ocorre a eleição das 155 cadeiras do Congresso.

