Biden diz 'considerar' boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse nesta quinta-feira, 18, que está pensando em um boicote diplomático às Olimpíadas de inverno, que ocorrem no ano que vem na China. É "algo que estamos considerando", disse Biden a repórteres no início de uma reunião com o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau.

No início desta semana, o Washington Post informou que se esperava que o governo anunciasse que nem Biden nem qualquer outra autoridade do governo americano comparecerá aos jogos em Pequim.

Fontes disseram ao Post que o boicote diplomático é uma forma de responder aos abusos dos direitos humanos do governo chinês sem impactar os atletas dos EUA.

