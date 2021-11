Nova Yorque terá fim de ano na Times Square com passaporte de vacina

A cidade de Nova York permitirá que as pessoas voltem a se concentrar na Times Square durante o réveillon para dar as boas vindas a 2022, anunciou o prefeito Bill de Blasio nesta terça-feira (16), depois que as celebrações do ano passado foram silenciadas pela pandemia de covid-19.

Centenas de milhares de pessoas poderão assistir à famosa "queda da bola" à meia-noite, que marca a virada do ano na cidade, desde que possam comprovar que estão totalmente vacinadas contra o coronavírus, disse De Blasio aos jornalistas.

Já as pessoas que não podem se vacinar por algum motivo médico deverão apresentar um teste negativo de covid-19 feito em até de 72 horas antes do evento. "Queremos que seja grandioso, que esteja cheio de vida. Queremos que seja uma grande celebração nova-iorquina", afirmou De Blasio.

No ano passado, a Times Square esteve praticamente vazia durante a virada do ano, com apenas trabalhadores essenciais e convidados, que puderam assistir a "queda da bola" separados em áreas com distanciamento social.

