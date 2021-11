Com pacote de infraestrutura, Biden se reunirá com Xi em uma 'posição forte'

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta segunda-feira, 15, que, com a aprovação de um pacote trilionário de investimentos em infraestrutura no país, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai se reunir hoje com o mandatário da China, Xi Jinping, em uma "posição forte".

"Pela primeira vez em 20 anos, investiremos mais em infraestrutura do que a China", disse a secretária de imprensa durante uma entrevista coletiva. Biden deve assinar ainda hoje o pacote, que foi aprovado pelos parlamentares americanos após meses de impasses dentro do próprio Partido Democrata. O projeto prevê gastos em torno de US$ 1,2 trilhão em obras pelo país.

De acordo com Psaki, as prioridades do governo na implementação do pacote são, entre outras, aumentar a competitividade da economia, criar empregos com "boa remuneração" e construir uma infraestrutura "resiliente" ao impacto das mudanças climáticas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A porta-voz também informou que será criada uma força-tarefa para coordenar a implementação do pacote de gastos. O grupo será liderado em conjunto pelo diretor do Conselho Econômico Nacional, Brian Deese, e pelo coordenador de Implementação de Infraestrutura da Casa Branca, Mitch Landrieu.

Tags