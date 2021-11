Bélgica ordena confinamento de aves de criadouro por caso de gripe aviária

A Bélgica ordenou o confinamento de aves de criadouro em todo país, a partir desta segunda-feira, 15, depois de detectar um caso de gripe aviária em um pato selvagem, estendendo, assim, as medidas de quarentena já em vigor nos países vizinhos. Com isso, as autoridades tentam evitar o contato das aves de granja com as aves migratórias selvagens, como forma de evitar a propagação do vírus H5N1.

O pato selvagem doente foi descoberto em Schilde, uma cidade na periferia leste da Antuérpia, a segunda maior cidade da Bélgica.

França e Holanda impuseram o confinamento destas aves nas últimas três semanas, após o surgimento de focos da doença em seus territórios.

As restrições da Bélgica exigem que avicultores e amadores mantenham suas aves confinadas e garantam que não bebam a água acessível às aves selvagens.

Também se pediu ao público que notifique as autoridades sobre qualquer ave morta encontrada.

"Queremos evitar que esta doença infecte nossas aves de criadouro e evitar o tipo de dano que o setor sofreu no passado", afirmou o ministro da Agricultura, David Clarinval.

A agência nacional belga de segurança alimentar explicou que o "vírus que se transmite atualmente (...) não é perigoso para os humanos".

O órgão esclareceu que a carne e os ovos destas aves ainda podem ser comprados na Bélgica.

O Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças observou que o vírus H5N1 "demonstrou ser capaz de ser transmitido a humanos", mas que estas infecções de aves são pouco frequentes.

