Partido anticorrupção surpreende em eleições na Bulgária, aponta pesquisa

Uma pesquisa de opinião conduzida pela Gallup Internacional aponta que o recém-fundado partido anticorrupção está na liderança das eleições parlamentares na Bulgária com 25,8% dos votos, superando a oposição de centro-direita GERB do ex-primeiro-ministro Boyko Borissov em mais de 2%.

Fundado há apenas algumas semanas por dois graduados na Universidade de Harvard, Kiril Petkov, 41, e Asen Vasilev, 44, o partido rapidamente ganhou amplo apoio devido às suas ações antissuborno e promessas de trazer transparência, tolerância zero para a corrupção e reformas para setores-chave do membro mais pobre da União Europeia (EU).

Depois que a Bulgária realizou eleições gerais inconclusivas em abril e julho, muitos esperavam que essa terceira tentativa de eleger 240 legisladores resultasse em um governo que pudesse tirar o país de suas crises econômicas e de saúde.

Cinco outros partidos teriam conseguido entrar no Legislativo, de acordo com a votação. Eles incluem o Partido Socialista com 14,4% de apoio, o partido étnico turco MRF com 10,2%, o partido antielite com 8,1%, o grupo liberal anticorrupção da Bulgária Democrática com 7% e o partido nacionalista Revival com 4,3%.

Pode levar dias até que os resultados oficiais finais sejam anunciados. Se eles confirmarem a votação, Petkov, o líder do "We Contin the Change", receberá um mandato para formar um novo governo. Fonte: Associated Press.

