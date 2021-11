Bolsonaro se reúne com primeiro-ministro dos Emirados Árabes

A primeira agenda do presidente Jair Bolsonaro em Dubai foi uma visita a Expo 2020, também conhecida como Expo Dubai, evento internacional que conta com a participação de 192 países, entre eles o Brasil. No local, Bolsonaro se reuniu com o Emir de Dubai e primeiro-ministro dos Emirados Árabes, Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Em Dubai, Bolsonaro também participou da abertura de uma feira aeroespacial. O presidente participou da abertura do estande brasileiro na feira e viu algumas aeronaves da Embraer. Os Emirados Árabes estão entre as cinco nações que mais adquirem produtos brasileiros do setor de defesa.

De 2019 a 2020, foram exportados mais de 426 milhões de dólares. E neste ano, segundo o Ministério da Defesa, deve ser firmado mais um acordo para o desenvolvimento a produção e a comercialização de produtos durante a Dubai Air Show.

Já em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, o presidente Jair Bolsonaro visitou a unidade industrial de uma multinacional brasileira de alimentos que produz com carne importada do Brasil de Dubai nos Emirados Árabes Unidos Dimas Soldi para Rádio Nacional

