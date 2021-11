Com isolamento social, crianças portuguesas falam português brasileiro

Crianças portuguesas estão trocando termos do português de seu país natal pelos que são falados no Brasil. Com o isolamento social durante a pandemia, os pequenos europeus estão cada vez mais em contato com o conteúdo produzido por brasileiros, como o youtuber Luccas Neto, que fez show em Portugal no último fim de semana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Antônio, menino de três anos, já está frequentando sessões de terapia da fala após falar “como se fosse brasileiro”, conforme conta sua mãe, Alexandra Patriarca, ao portal português Diário de Notícias. “Neste momento estamos num processo de tratamento como se fosse um vício. Explicamos que ele não pode ver porque isso só o prejudica”, diz a mãe.

Sobre o assunto Policiais de fronteira de Portugal caçam máfia do refrigerante

OMS alerta sobre nova fase de covid-19 na Europa

“Já notamos que ele está muito melhor. O que tentamos fazer agora é brincar mais com ele, bloqueamos alguns conteúdos, deixamos apenas a Netflix e tudo o que é em português de Portugal", acrescenta. Termos como relva, autocarro e riscas são trocados por grama, ônibus e listras pelas crianças portuguesas.

No fim de semana, Luccas Neto lotou o pavilhão Altice Arena, conforme fotos publicadas em suas redes sociais. “Portugal foi mágico, fantástico! Começamos a turnê do show internacional! Luccas Neto é a Escola de Aventureiro!”, escreveu o artista, que tem mais de 36 milhões de inscritos — ou subscritores, como se falaria em Portugal — no Youtube.

Os pais de Laura, também de três anos, também contaram o envolvimento da filha com o artista e o português brasileiro. "Há muito mais conteúdos brasileiros do que portugueses. Ora, quando acaba o vídeo do Panda (e os Caricas, atração famosa em Portugal), aparece logo outro desses, que é muito mais apelativo para os miúdos. A partir daí é viciante para eles", conta o pai, Jaime Pessoa, ao site lusitano.

A terapeuta Bruna Antunes, ouvida pelo portal europeu, disse que o problema deve decorrer, sobretudo, do tempo de exposição e consumo dos conteúdos. "Nestas idades muito tenras eles são um diamante em bruto, e por isso é preciso termos em atenção que absorvem tudo com muita intensidade. É muito importante que os pais percebam o que é que eles veem, se é ou não supervisionado”, aconselha.

Já a professora de linguística Catarina Menezes vê as mudanças como uma oportunidade de um aumento da interculturalidade, desde que os conteúdos sejam introduzidos às crianças com mediação. “Eu penso que poderia ser interessante incorporar estas linguagens na escola. Porque elas podem ser desconstruídas e trabalhadas. Podemos ver como é que palavras diferentes podem designar uma mesma realidade, sobretudo em diferentes contextos culturais”, defende ao portal Diário de Notícias.



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags