Tribunal autoriza entrega ao Congresso de documentos de Trump sobre invasão do Capitólio

Comissão do Congresso investiga invasão de apoiadores do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Capitólio, sede do Legislativo; ação violenta ocorreu em janeiro deste ano, durante sessão que formalizou Joe Biden como vencedor das eleições presidenciais

Um tribunal dos Estados Unidos autorizou na noite desta terça-feira que os documentos relacionados à invasão do Capitólio por apoiadores de Donald Trump, ocorrida em 6 de janeiro, sejam entregues a uma comissão de investigação do Congresso, apesar das tentativas do ex-presidente de evitar essa medida.

"O tribunal considera que o interesse público está em permitir, e não proibir, a vontade combinada dos poderes Legislativo e Executivo de estudar os acontecimentos que ocorreram e conduziram ao 6 de janeiro", escreveu a juíza federal Tanya Chutkan em sua decisão.

Sobre o assunto Delírio de fraude mantém acesa a chama de Trump

Lady Gaga revela ter usado vestido à prova de balas na posse de Joe Biden

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Trump queria impedir que a Comissão de Investigação da Câmara dos Representantes, controlada pelos democratas, recebesse centenas de documentos, incluindo a lista de pessoas que o visitaram ou telefonaram para ele no dia do ataque ao Capitólio. O republicano invocou o direito do Poder Executivo de manter certas informações em sigilo. Os advogados de Trump mostraram vontade de apelar da decisão, segundo o jornal "Washington Post".

A comissão que investiga a invasão do Congresso lançou nesta terça-feira uma nova rodada de intimações de membros do círculo do ex-presidente, entre eles Kayleigh McEnany, que foi seu porta-voz na Casa Branca.

Mais notícias internacionais



Sobre o assunto Estudante ganha R$ 4 milhões por se vacinar contra a Covid-19

Em Cingapura, não vacinados vão pagar gastos de saúde

EUA vão comprar medicamentos adicionais contra covid-19 por mais de US$ 1 bi

EUA: Pfizer e BioNTech pedem autorização para 3ª dose em todos os adultos

Mourão participa de posse do presidente de Cabo Verde, José Maria Neves

Sinal de socorro do TikTok salva adolescente de sequestro nos EUA

Senado dos EUA prevê corte no plano de gastos de US$ 2 tri de democratas

Biden defende programas, e diz que irão reduzir pressão inflacionária

Tags