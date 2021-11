Opas: pandemia não acabou, momento ainda é preocupante na América Latina

A América Latina ainda vive momento preocupante da pandemia, avalia a diretora da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Carissa Etienne. "As infecções pelo coronavírus estão aumentando em alguns países e o ritmo da vacinação não é como queríamos", disse em coletiva à imprensa nesta quarta-feira, 10. "As pessoas estão cansadas da pandemia, mas ela ainda não acabou".

Etienne afirmou que a persistência das baixas coberturas de vacinação em alguns países, aliada à falta de medidas sanitárias, podem dar espaço para o surgimento de novas variantes do coronavírus. "Há a possibilidade de surgir uma variação endêmica para a covid-19 em nossa região. Não podemos permitir que isso aconteça".

A diretora afirmou que as Américas deveriam estar "bem mais avançadas" no ritmo de vacinação contra a covid-19 do que estão agora. Isso se o acesso às vacinas tivesse sido maior e a população tivesse engajado ainda mais, disse.

