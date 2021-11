Sinal de socorro do TikTok salva adolescente de sequestro nos EUA

Uma jovem que estava desaparecida foi resgatada de um sequestro após utilizar um sinal de socorro feito com as mãos aprendido no TikTok. Dois dias depois dos pais da vítima comunicarem à Polícia o desaparecimento da adolescente no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, ela foi vista em um carro no Kentucky por um motorista de outro veículo que reconheceu o gesto de socorro e comunicou às autoridades.



O gesto reproduzido pela jovem de 16 anos consiste em mostrar a palma da mão e dobrar o 'dedão' para dentro, fechando a mão em seguida, com os dedos cobrindo o dedão. A Polícia informou que, após receber a ligação, encontrou o carro em uma estrada interestadual e prendeu o motorista, James Herbert Brick, de 61 anos, que já havia levado a menina para quatro estados diferentes.

Sobre o assunto TikTok anuncia função para marcas encontrarem influenciadores; entenda

TikTok: conheça banco por trás das pequenas transferências feitas pelo app

Voz do hit "Coração Cachorro", Matheus Fernandes já atuou na política

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O 'sinal do TikTok' foi criado pela Fundação das Mulheres Canadenses (Canadian Women’s Foundation) e viralizou por meio de uma campanha no aplicativo que ensinava o gesto em 2020 no início da pandemia, com a ideia de ajudar vítimas de violência doméstica a pedirem socorro sem precisar falar. A medida foi adotada após o aumento de casos durante o isolamento social.

Tags