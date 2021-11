Secretária do Tesouro defende planos de Biden para investimentos sociais

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, voltou a defender, nesta terça-feira, 9, a agenda econômica proposta pelo presidente americano, Joe Biden.

"O Build Back Better como a iniciativa é conhecida é o maior investimento em infraestrutura americana desde que o ex-presidente Dwight D. Eisenhower construiu o sistema de rodovias interestaduais", comentou, em discurso durante evento na Universidade de Nevada.

Segundo ela, o projeto de investimentos em infraestrutura aprovado pela Câmara dos Representantes no final de semana ajudará a aumentar a produtividade na maior economia do planeta. O Congresso negocia ainda uma segunda legislação, que prevê gastos de cerca de US$ 1 trilhão em áreas como saúde e educação.

Yellen reiterou que os investimentos serão pagos por meio do aumento dos impostos para cidadãos e empresas mais ricos. "Esperamos que as provisões para aumento de receita e economia no plano gerem mais de US$ 2 trilhões, e fazem isso sem aumentar os impostos sobre aqueles que ganham menos de US$ 400 mil por ano", ressaltou.

