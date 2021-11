Von der Leyen: UE precisa de 470 bi por ano para atingir metas climáticas em 2030

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta segunda-feira, 8, que o bloco precisa investir 470 bilhões de euros por ano para atingir as metas climáticas do bloco para 2030. Na conferência anual sobre orçamento da UE, a dirigente disse que é por isso que 30% dos fundos da NextGenerationEU e do orçamento plurianual são destinados ao combate às mudanças climáticas.

"Todos sabemos que temos de intensificar a nossa ação contra as mudanças climáticas. A Europa está liderando esses esforços", afirmou. "Você pode ver isso não apenas em nossos anúncios e em nossas metas ambiciosas no caminho para a emissão zero", apontou a dirigente.

Segundo von der Leyen, a transição é mais difícil para alguns do que para outros, o que é verdade, por exemplo, para regiões que ainda dependem fortemente do carvão. "Para enfrentar este desafio, equipamos nosso orçamento com um fundo de Transição Justa de mais de 19 bilhões de euros", afirmou. "Além disso, propusemos um novo Fundo para o Clima Social no valor de mais de 70 bilhões de euros", disse a dirigente.

Segundo a dirigente, outra questão importante do orçamento é a transição digital, um ponto no qual a Europa vem ficando para trás em comparação com outros competidores. Por conta disso, 20% dos fundos de recuperação são destinados ao tema, e, de acordo com a dirigente, grande parte dos Estados Membros vem ultrapassando a meta.

