Vestidos e pertences de Amy Winehouse serão leiloados neste fim de semana

O vestido que a cantora Amy Winehouse usou em sua última apresentação, em 2011, será leiloado, junto com centenas de seus acessórios, livros e itens pessoais, neste final de semana em Beverly Hills, na Califórnia.

Com estampa floral verde e preta, o vestido curto que a compositora usou para um show em Belgrado, realizado um mês antes de sua morte, deve arrecadar entre US $ 15 mil e US $ 20 mil, segundo os organizadores do leilão "Bens da vida e da carreira de Amy Winehouse" realizado entre sábado e domingo.

A britânica Amy Winehouse teve uma carreira meteórica, ganhou cinco prêmios Grammy e se tornou um fenômeno mundial com sua voz imponente. Ela morreu aos 27 anos em 23 de julho de 2011, após um intenso consumo de álcool.

A casa de leilões Julien's é responsável pela venda dos mais de 800 objetos que pertenceram à diva da música soul e estão avaliados em até US $ 2 milhões.

Mitch e Janis Winehouse, pais da compositora, forneceram roupas, acessórios, maquiagem, livros, desenhos e equipamentos musicais da filha.

"É difícil organizar um leilão com os pais de uma filha que morreu", disse Martin Nolan, diretor da Julien's, ao apresentar a coleção de pertences pessoais da cantora à AFP em outubro.

"O assunto tem sido muito delicado e demorou para eles concordarem em entregar [os objetos] depois de perceberem que fãs, museus e colecionadores de todo o mundo gostariam de possuir esses itens", explicou Nolan.

Com o leilão, os pais de Winehouse buscam preservar a "herança e memória" de sua filha e arrecadar fundos para a Fundação Amy Winehouse, que ajuda jovens viciados em drogas e álcool, disse Nolan.

Além de seu último vestido de show, desenhado para ela pela estilista Naomi Perry, outro destaque é a carteira em formato de coração feita sob medida da marca Moschino que Winehouse usou no Brit Awards 2007.

O catálogo de mais de 400 páginas da Julien's é um passeio pelas influências e pela trajetória da cantora, mas também pelo seu estilo retrô distinto que a tornou uma fashionista influente.

Muitos dos vestidos que ela usou nas apresentações estão avaliados entre US $ 5.000 e US $ 7.000, enquanto a venda de seus anéis começará em US $ 400.

Seu batom vermelho característico deve custar entre US $ 400 e US $ 600. "Todas as roupas representam Amy, uma compositora fantástica, mas também um ícone da moda", disse Nolan.





