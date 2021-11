Homem fantasiado de Coringa fere 18 pessoas em trem de Tóquio

A imprensa divulgou vídeos do momento em que policiais cercaram um homem com um terno roxo, camisa verde brilhante e gravata, similar ao figurino do vilão do Batman

O suspeito de um ataque com faca e de um incêndio em um trem de Tóquio expressou sua admiração pelo vilão dos quadrinhos 'Coringa', inimigo do Batman, informou a imprensa japonesa. Nesta segunda-feira, 1º, o governo japonês condenou um ataque "atroz e brutal".

A polícia anunciou a detenção de um homem de 24 anos por tentativa de assassinato na noite de domingo, um ataque que provocou a hospitalização de 18 pessoas.

A imprensa divulgou vídeos do momento em que policiais cercaram um homem com um terno roxo, camisa verde brilhante e gravata, similar ao figurino do vilão do Batman.

O incidente gerou pânico e caos no Japão, onde os crimes violentos são raros. A televisão exibiu imagens de passageiros aterrorizados correndo pelo trem, enquanto o vagão se enchia de fumaça.

"Com uma faca que carregava, o homem esfaqueou o lado direito do peito de um passageiro de 70 anos que estava sentado no trem, mas não conseguiu seu objetivo (assassinato)", disse um porta-voz da polícia de Tóquio à AFP. "Ele disse à polícia que queria ser condenado à morte por assassinar alguém", completou.

O homem atacado está em condição crítica, segundo a imprensa.

O porta-voz do governo, Hirokazu Matsuno, considerou o incidente "atroz e brutal".

O agressor afirmou aos policiais que é fã do 'Coringa', informaram a agência Kyodo News e o jornal Sankei Shimbun.

O inimigo do Batman é considerado um dos psicopatas mais famosos da história dos quadrinhos. Um filme de 2019 sobre o personagem recebeu algumas críticas de pessoas que consideraram que a produção apresentava o personagem assassino com um herói.

Antes do ataque de domingo, o suspeito caminhou pelo distrito Shibuya de Tóquio, que estava lotado de pessoas com fantasias de Halloween, segundo o Sankei Shimbun. Ele vestiu o figurino do 'Coringa' especialmente para o ataque.

Uma passageira do trem disse que o homem executou o ataque sem demonstrar nenhuma emoção. "Ele carregava uma faca e começou a jogar um líquido. Cometeu o ataque sem mostrar emoção, de maneira mecânica. Acredito que isto assustou a todos", declarou a passageira.





