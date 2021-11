EUA: senador Manchin quer votar pacote de infraestrutura, mas barra projeto social

Nos EUA, o senador democrata Joe Manchin pediu nesta segunda-feira, 1º pela votação do projeto bipartidário de infraestrutura, mas não se comprometeu em ser favorável ao pacote de gastos sociais e climáticos do presidente Joe Biden. Os democratas esperavam a votação de ambos os projetos - que constituem o cerne da agenda econômica de Biden - amanhã.

"Eu, pelo menos, não vou apoiar um projeto de vários trilhões de dólares sem maior clareza sobre por que o Congresso opta por ignorar os graves efeitos que a inflação e a dívida têm sobre nossa economia e programas governamentais existentes", disse Manchin durante uma coletiva de imprensa.

Manchin disse que deseja ver mais sobre o impacto que o projeto de lei de gastos sociais, de US$ 1,75 trilhão, terá sobre a economia e a dívida nacional, acrescentando que truques orçamentários podem estar escondendo o custo real do projeto. O senador disse que trabalhou de boa fé com a liderança democrata no projeto de reconciliação e continuará a fazê-lo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Peço que a Câmara vote e aprove o pacote de infraestrutura bipartidário", disse ele. "Manter este projeto de lei como refém não vai funcionar para conseguir meu apoio para o projeto de reconciliação."

O estrategista da Fundstrat, Tom Block, disse à Barron's que Manchin detém uma votação central, e sua manifestação de preocupação no final do processo não é um sinal positivo para os democratas. "Os comentários de Manchin pareciam um sinal bastante claro para os progressistas de que segurar o projeto bipartidário de infraestrutura, que ele ajudou a negociar e trazer 19 republicanos a bordo, não é a maneira de ganhar seu voto de apoio". Fonte: Dow Jones Newswires.

Tags