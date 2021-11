Casa Branca: estamos confiantes de que o pacotes ganharão apoio de Manchin

Em nota, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse que a administração segue confiante de que o pacote de medidas sociais e climáticas irá ganhar o apoio do senador Joe Manchin. Mais cedo, o democrata afirmou que precisaria de mais detalhes sobre o projeto e impediu que a votação ocorresse nesta segunda-feira, 1º.

Manchin diz que está preparado para apoiar o plano Build Back Better, como é conhecido um dos pilares do projeto econômico do presidente Joe Biden, que combata a inflação, seja responsável fiscalmente e crie empregos. "O plano que o Congresso está finalizando cumpre esses requisitos: é totalmente pago, reduzirá o déficit orçamentário e diminuirá os custos de assistência médica, creche, assistência aos idosos e moradia", disse Psaki. Segundo comunicado, 17 economistas vencedores do Prêmio Nobel disseram que o projeto irá reduzir a inflação americana.

