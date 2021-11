Boris Johnson pede meta 'ambiciosa' ao premiê da Índia sobre emissões climáticas

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, se reuniu com o premiê da Índia, Narendra Modi, nesta segunda-feira, 1º, em Glasgow. Johnson afirmou esperar uma "meta ambiciosa de redução de emissões" do governo indiano, durante sua participação na COP26. A Índia fala em atingir emissão líquida zero apenas em 2070, 20 anos depois da meta da Organização das Nações Unidas.

"Eles concordaram em fortalecer a cooperação em defesa e segurança bilateral e em questões internacionais, inclusive a situação no Afeganistão", diz o comunicado do governo londrino sobre o encontro. Os líderes também discutiram recentes negociações sobre um potencial acordo de livre comércio bilateral, segundo a nota.

