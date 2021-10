Países do G20 apoiam meta de limitar o aumento da temperatura global a 1,5ºc

14:00 | Out. 31, 2021

O grupo das 20 maiores economias do globo (G20) comprometeu-se hoje a apoiar a meta de limitar o aumento da temperatura global a 1,5ºC.

Em comunicado, o G20 diz que está atendendo ao apelo da comunidade científica e que observa com preocupação os relatórios recentes do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). "Cientes de nosso papel de liderança, nos comprometemos a enfrentar a ameaça crítica e urgente da mudança climática e a trabalhar coletivamente".

O grupo reafirma o compromisso com a implementação plena e efetiva da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC) e do Acordo de Paris.

"Seguimos comprometidos com a meta do Acordo de Paris de manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2ºC e aumentar nossos esforços para limitá-lo à 1,5ºC acima dos níveis pré-industriais, também como meio de possibilitar o cumprimento da Agenda 2030."

