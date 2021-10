G20 reafirma compromisso de US$ 100 bi por ano aos países em desenvolvimento

O grupo das 20 maiores economias do globo (G20) reafirmou neste domingo, 31, compromisso com o financiamento climático de fornecer US$ 100 bilhões por ano aos países em desenvolvimento. A princípio, a promessa era de fornecer o valor por ano a partir de 2020 para ajudá-los a enfrentar os efeitos do aquecimento global.

"Lembramos e reafirmamos o compromisso assumido pelos países desenvolvidos com a meta de mobilizar conjuntamente US$ 100 bilhões por ano até 2020 e anualmente até 2025 para atender às necessidades dos países em desenvolvimento", disse o grupo em comunicado.

