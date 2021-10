Instagram remove conta de influenciadora que publicou foto em frente ao caixão do pai

Jayne Rivera posou e compartilhou imagens diante a caixão de pai em suas redes sociais. Dois dias depois do funeral do homem, Jane teve sua conta no Instagram banida.

A influenciadora digital norte-americana Jayne Rivera, de 20 anos, foi alvo de críticas e cancelamento após ter posado e compartilhado em suas redes sociais fotos em frente ao caixão de seu pai, o veterano de guerra José Antonio Rivera, de 56 anos, que morreu no dia 11 de outubro. Dois dias depois do funeral do homem, Jane teve sua conta no Instagram banida.

Um porta-voz da empresa disse que a providência foi tomada porque a conta violou regras, não pelas fotos. Em entrevista concedida à NBC News, Riviera afirma que não fez nada de errado e reafirma o direito de sofrer da forma que achar correta. "É meu pai e posso postar o que quiser com ele. Ele não ficaria bravo. Acho que meu pai está olhando para baixo, torcendo por mim, dizendo: 'essa é minha garota'", disse.

A influencer ainda ressaltou que cada um lida com a perda de um ente querido à sua maneira - alguns da forma mais tradicional e outras quebrando tabus. "Para mim, tratei a celebração como se meu pai estivesse bem ao meu lado, posando para a câmera como ele havia feito em muitas ocasiões antes", declarou.

Ao todo, oito imagens foram publicadas no perfil de Jayne, onde ela não aparece enlutada, e faz poses sorrindo maliciosamente e levantando uma das pernas, exibindo um minivestido, blazer, meia-calça preta e botas de salto alto. Na legenda escreveu uma frase metafórica sobre a morte de seu pai: "A borboleta voou".

Jayne ainda disse que seu pai apoiou sua carreira como um 'influenciador em tempo integral', sendo assim sua postura teria sido aprovada por seu patriarca caso ele estivesse vivo. "Eu não senti que havia algo de errado com o que eu estava fazendo. Você não podia vê-lo nas imagens", disse ela, referindo-se ao corpo do pai, que aparece ao fundo das fotografias.



