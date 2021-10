Tesouro dos EUA impõe sanções a pessoas e empresas por vínculos com Irã

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos informou nesta sexta-feira em comunicado a imposição de sanções contra algumas pessoas e empresas por vínculos com forças de segurança do Irã. A punição atinge especificamente os que apoiam programas de veículos aéreos não tripulados do país, entre eles um comandante iraniano nessa frente, Saeed Aghajani.

Ataques do tipo já foram lançados contra embarcações internacionais e forças dos EUA, diz o texto, que considera o avanço iraniano nessa frente uma "ameaça à paz e à estabilidade internacionais".

A empresa Kimia Part Sivan também foi alvo de sanções, por sua relação com o programa citado.

O general Abdollah Mehrabi e a empresa Oje Parvaz Mado Nafar são igualmente punidos.

A sanção prevê o bloqueio de bens e interesses dos alvos sob jurisdição americana e proíbe que cidadãos dos EUA façam negócios com eles.

