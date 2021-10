Carro é removido após 47 anos estacionado no mesmo local

18:13 | Out. 28, 2021

Um carro de modelo sedã Fulvia, de marca Lancia, foi removido da rua Zamboni, em Conegliano, na Itália, após ficar estacionado no mesmo local por 47 anos. A remoção ocorreu no dia 20 deste mês de outubro. Considerado um dos ícones e símbolo turístico do bairro, o veículo, que pertence a Angelo Fregolent, de 94 anos, passará por um processo de restauração.

O proprietário costumava colocar o automóvel na vaga por conta da proximidade dela com a banca de jornal que Fregolent trabalhava. Mas em 1974 o carro não foi mais retirado do local e, com o passar dos tempos, foi se deteriorando e o dono não conseguiu mais tirá-lo.

E para que o veículo pudesse removido da rua Zamboni, vários debates entre moradores e governantes foram realizados, já que a posição do Lancia Fulvia é a mesma há quase 50 anos e está inserido na história da região. Inclusive, o governador de Vêneto, Luca Zaia, recordou que via o carro estacionado na vaga desde quando ia à escola.Hoje, não é mais permitido estacionar automóveis nas calçadas da rua.

Após passar pelo processo de restauração em Vicenza, o carro de Angelo Fregolent ficará alocado no jardim da Escola Enológica de Cerletti, onde será posto como monumento. A ideia de restaurar o Lancia partiu do empresário Giovanni Berton, que contou com a ajuda de dois entusiastas de carros antigos.

