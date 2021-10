Biden ainda precisa conquistar votos para plano social e climático de US$ 1,75 tri

A Casa Branca divulgou nesta quinta-feira, 28, uma versão revisada do pacote social e climático, em U$ 1,75 trilhão, projetada para mostrar o progresso em meses de negociações de um dos pilares da agenda do presidente Joe Biden. O líder se reuniu com os democratas da Câmara pela manhã para apresentá-los à nova proposta, muito mais enxuta do que o pacote de US$ 3,5 trilhões originalmente delineado. Os democratas têm se apressado para concluir as negociações sobre o pacote fiscal para que também possam avançar com a legislação de infraestrutura, que foi aprovada pelo Senado durante o verão (do hemisfério norte), mas que definhou na Câmara.

Os líderes do partido Democrata inicialmente sinalizaram que queriam realizar uma votação sobre o projeto de infraestrutura hoje mesmo, mas abandonaram o plano nesta noite, dada a oposição progressista. Em vez disso, aprovaram um ajuste de curto prazo para programas de transporte que expiravam no final do mês. A ala progressista democrata endossou a nova proposta de Biden, mas disse que ainda precisa ver mais detalhes da política social e climática antes de poder apoiar a legislação de infraestrutura.

A Casa Branca divulgou a proposta poucas horas antes de Biden embarcar no Air Force One, avião presidencial, para a Europa, onde deverá se reunir com os líderes do G20 em Roma e participar da cúpula do clima em Glasgow. A atual gestão está ansiosa para obter vitórias em dois pilares centrais da agenda do presidente, com o intuito de firmar seus números decrescentes nas pesquisas de opinião e reforçar a posição dos democratas com os eleitores, com um teste se aproximando na próxima semana nas eleições para governador na Virgínia e Nova Jersey.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O escopo divulgado pela Casa Branca pede um grande financiamento para subsídios de creches, pré-escola universal, incentivos fiscais para famílias, assistência domiciliar para idosos e pessoas com deficiência física, bem como créditos fiscais voltados para o combate às mudanças climáticas. No entanto, várias prioridades do partido Demorata ficaram de fora, como um programa nacional de licença remunerada.

A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, pressionou por uma votação imediata do projeto de infraestrutura após o lançamento da versão atualizada do pacote social e climático. Uma pessoa familiarizada com a contagem de votos disse que cerca de 30 democratas progressistas ainda querem mais clareza sobre o projeto de política social e climática antes de prosseguir com a votação do projeto de infraestrutura. A vice-presidente Kamala Harris estava ligando para alguns legisladores para tentar persuadi-los a apoiar a medida. Fonte: Dow Jones Newswires.

Tags