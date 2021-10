Justiça nega divisão total de fortuna bilionária de De Niro com ex-mulher

O ator norte-americano Robert De Niro, de 78 anos, não terá que dividir a fortuna avaliada em US$ 500 milhões - o equivalente a R$ 2,8 bilhões na cotação de hoje - com a sua ex-mulher Grace Hightower. A decisão foi anunciada na última quinta-feira, 21 de outubro, pelo tribunal de apelações americano. As informações são do site Uol.

Segundo Hightower, os ganhos do ator em Hollywood e em empreendimentos comerciais após o divórcio devem ser divididos com ela, devido a um acordo pré-nupcial realizado em 2004, que lhe dá direito à metade dos ganhos de De Niro - alegando que eles são bens conjugais a serem divididos igualmente. Porém, a Divisão de Apelação não acatou as justificativas.

Sobre o assunto Afinal, qual o estado de saúde da rainha Elizabeth II após internação?

Karol Conká fala sobre Bil Araújo: "dei uma carreira bonita pra ele"

Alec Baldwin: o que se sabe sobre o acidente no set de Rust

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mas, devido ao acordo pré-nupcial, Grace possui alguns direitos. De acordo com o acordo assinado pelo casal, a residência em que moravam juntos de US$ 20 milhões - equivalente a R$ 114,2 milhões - pode ser vendida. Sendo que US$ 6 milhões - o equivalente a R$ 34,2 milhões - devem ser investidos em uma nova casa da escolha de Hightower para que possa morar com os dois filhos frutos do relacionamento.

Em outro termo do acordo, De Niro concordou em pagar US$ 1 milhão - o equilibrante a R$5,7 milhões - de pensão alimentícia até que Hightower se case novamente ou que um deles morra. O casal permaneceu em matrimônio por 20 anos, e tiveram dois filhos juntos: Helen, de 9 anos e Eliot, de 23.

Tags