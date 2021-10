EUA permitirão entrada de viajantes completamente vacinados a partir de 8/11

16:12 | Out. 25, 2021

A Casa Branca informou nesta segunda-feira, 25, que a suspensão global de viagens internacionais aos Estados Unidos será retirada a partir de 8 de novembro, quando novas regras que permitem a entrada de estrangeiros completamente vacinados contra a covid-19 entrarão em vigor.

Segundo proclamação do presidente Joe Biden, publicada no site da Casa Branca hoje, o país passará a "adotar uma política que se baseia principalmente na vacinação para promover a retomada segura das viagens aéreas internacionais para os EUA".

O novo regulamento não inclui pessoas de países com taxa de vacinação completa inferior a 10% da população total, assim como viajantes "cuja idade Torn inapropriado" o requerimento de vacinação, pessoas que participam de testes clínicos relacionados à covid-19, "membros de tripulação de companhias aéreas ou outro operador de aeronave", ou aqueles cuja imunização é contraindicada por profissionais de saúde.

Viajantes que quiserem entrar nos EUA, incluindo cidadãos do país, precisarão mostrar provas de que não contraíram o coronavírus. Os testes terão de ser realizados entre um a três dias antes da viagem.

As restrições a viagens haviam sido adotadas pelos EUA em março de 2020, ainda durante a administração do ex-presidente Donald Trump. Companhias aéreas do país vinham pedindo à Casa Branca que retomasse o tráfego aéreo internacional ao país.

