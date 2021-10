"Rust": equipe protestou por condições de trabalho horas antes de acidente

Algumas horas antes do ator Alec Baldwin disparar uma arma que levou a morte da cineasta Halyna Hutchins na quinta-feira, 21, pelo menos meia dúzia de trabalhadores da equipe havia se demitido em protesto contra as más condições de trabalho na produção do longa. As informações são do jornal LA Times.



LEIA MAIS| Alec Baldwin: o que se sabe sobre o acidente no set de Rust



Operadores de câmera e assistentes, membros do sindicato "International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE)", contaram ao jornal que estavam indignados com as más condições de trabalho no set.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Algumas das reclamações eram:

- longas horas e longas distâncias de deslocamento;

- demora para recebimento de pagamento;

- normas e protocolos de segurança padrões da indústria cinematográfica não estavam sendo seguidos à risca, incluindo as inspeções de armas usadas no set

LEIA MAIS| De Brandon Lee a Alec Baldwin: relembre outros acidentes em gravações



Três membros da equipe que estavam presentes no dia do acidente disseram estar particularmente preocupados com dois disparos acidentais que já haviam acontecido com a arma cenográfica. Inclusive, o próprio dublê de Baldwin já havia disparado a arma acidentalmente, mesmo após ser avisado de que o instrumento não continha munição.

Antes de começarem as filmagens, os produtores haviam prometido à equipe de câmeras que a produção pagaria por quartos de hotel em Santa Fé (onde está localizado o set). Contudo, quando o filme começou a ser gravado, em 6 de outubro, os funcionários foram avisados que teriam que se deslocar por cerca de 80 km de Albuquerque até o set todos os dias.

LEIA MAIS| Como funciona a arma cenográfica do disparo acidental envolvendo Alec Baldwin



Ao decidirem abandonar as gravações, os funcionários foram obrigados a se retirar do set sob ameaças de chamarem a segurança para retirá-los. Neste meio tempo, com a demissão dos profissionais, novos trabalhadores não-sindicalizados chegaram para substituí-los.

Em um vídeo no Facebook, o ator Alec Baldwin encorajou os trabalhadores a lutar contra as más condições de trabalho. “Quero dizer ao pessoal do IATSE: façam o que precisam fazer. Você não gosta desse contrato? Você acha que o contrato poderia ser melhor? Você quer entrar em greve? Faça greve." Nos comentários do vídeo, uma pessoa que se identificou como membro da equipe de filmagem de ‘Rust’ disse que a equipe estava sendo tratada como “merda absoluta de cachorro”.

LEIA MAIS| Alec Baldwin se pronuncia sobre tragédia em set: "meu coração está partido"

No momento, os trabalhadores estão decidindo se irão ratificar um acordo trabalhista firmado no sábado entre os produtores e os líderes de seu sindicato, a Aliança Internacional de Funcionários do Palco Teatral.

(Colaborou Alice Araújo)

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags