Psaki: empresas dizem que não haverá falta de empregados com exigência de vacina

Porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki foi questionada nesta sexta-feira, 22, sobre se a atuação do governo dos Estados Unidos para pressionar a população a se vacinar não poderia causar como efeito colateral a carência de trabalhadores em algumas áreas, num momento em que esse problema já se faz presente no país. Durante entrevista coletiva, ela notou que esta é uma decisão que cabe às empresas, mas disse que elas têm relatado que não haverá falta de empregados por esse motivo.

Como contraponto, Psaki destacou os riscos causados pela covid-19. Além das mortes e internações, ela comentou que pessoas com o vírus podem transitar, o que faz com que as pessoas temam circular e ir ao trabalho. Com isso, a imposição pode ter um papel positivo na economia, argumentou.

Na coletiva, a porta-voz também voltou a falar sobre o esforço do governo americano para aprovar um pacote de gastos com infraestrutura e uma agenda de gastos com foco no futuro, como na educação e na transição energética. Ela disse que o presidente Joe Biden seguirá em telefonemas com congressistas para tentar avançar na sua agenda, mas sem novos prazos para isso.

Na arena internacional, Psaki afirmou que não houve mudanças na política dos EUA para Taiwan, após declaração recente de Biden de que defenderia Taiwan em caso de ataque da China. Ela ainda informou que, na próxima sexta-feira, o presidente americano estará no Vaticano, onde se reunirá com o papa. No dia seguinte e no domingo, Biden vai à cúpula do G20 em Roma, seguindo posteriormente para a cúpula climática COP26, em Glasgow.

