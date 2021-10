Elefante mata suposto caçador ilegal na África do Sul

16:14 | Out. 22, 2021

Um elefante matou um homem que seria um caçador ilegal, depois de atropelá-lo no famoso Parque Nacional Kruger, na África do Sul - disse o porta-voz do centro, Isaac Phaahla, à AFP, nesta sexta-feira, 22.

O corpo mutilado da vítima foi descoberto na quinta-feira, 21, durante uma operação de prevenção desta prática ilegal.

Antes que qualquer mamífero fosse ferido, um elefante matou o caçador ilegal, enquanto seus companheiros fugiam, explicou Phaahla.

"As investigações iniciais suspeitam de que o morto foi atacado por um elefante e foi deixado para trás por seus cúmplices", acrescentou o porta-voz.

Os guardas florestais encontraram o telefone celular da vítima, que foi entregue à polícia para facilitar a busca dos outros caçadores ilegais.

