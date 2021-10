Concurso Miss França é processado por selecionar candidatas por aparência

22:13 | Out. 22, 2021

Com critérios rigorosos de classificação das candidatas, o concurso Miss França é processado por grupo feminista gaulês

O concurso de beleza Miss França está sendo processado por discriminação. Três ex-concorrentes se juntaram ao grupo feminista gaulês “Osez le Feminisme” (Ouse ser uma feminista) para levar à Justiça a Endemol, empresa que transmite o concurso no canal TF1, e os responsáveis pela premiação.

O caso ganhou repercussão por se utilizar de critérios como a aparência física para selecionar as candidatas, isto é, para que uma mulher participe da competição, ela precisa ser solteira, ter 1,70 metro de altura (no mínimo), ter “representativa beleza” e deve comprovar que nunca foram casadas e nem tiveram filhos.

As candidatas do Miss França são obrigadas a manter uma dieta rígida, não tendo permissão para engordar durante sua participação no concurso e, também, não podem mudar o corte de cabelo ou ter tatuagens e piercings. Além disso, existem critérios de “desqualificação”, como o uso de mechas artificiais ou extensões capilares e ser fumante.

Argumentando que as condições impostas pelo concurso violam a legislação trabalhista da França, a Osez le Feminisme, por intermédio da advogada Violaine De Filippis-Abate, afirmaram que as empresas do país não podem discriminar pessoas baseando-se em moral, idade, situação familiar ou aparência física, durante uma entrevista à agência europeia de notícias AFP.

