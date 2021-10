Rainha Elizabeth passa noite em hospital de Londres por recomendação médica

21:20 | Out. 21, 2021

A monarca britânica, rainha Elizabeth II, de 95 anos de idade, passou a noite de ontem quarta-feira, 20 de outubro, internada em um hospital de Londres. Conforme o comunicado divulgado pelo Palácio de Buckingham à imprensa internacional, os médicos reais recomendaram que a majestade realizasse exames para "investigações preliminares".

“Seguindo o conselho médico para descansar por alguns dias, a Rainha foi ao hospital na quarta-feira à tarde para algumas investigações preliminares, retornando ao Castelo de Windsor na hora do almoço hoje, e permanece de bom humor”, diz a nota oficial do palácio.

Sobre o assunto Rainha Elizabeth é proibida de beber todos os dias por médicos

Rainha Elizabeth tem túnel secreto que liga palácio ao seu bar preferido em Londres

Rainha Elizabeth aceita recomendação médica para descansar e cancela viagem

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a emissora BBC, Elizabeth foi atendida no hospital King Edward VII, no centro de Londres, onde passou a noite internada por uma questão de praticidade e cautela médica. O último pernoite da monarca em um hospital aconteceu em 2013, há 8 anos, devido a um problema estomacal.

Ainda por recomendação médica, a rainha teve que desmarcar uma viagem oficial à Irlanda do Norte, que estava programada para esta quarta-feira. Segundo o comunicado real, a rainha aceitou relutantemente os conselhos médicos para descansar nos próximos dias, afirmando que está "de bom humor" e, ao mesmo tempo, "desapontada por não poder mais visitar a Irlanda do Norte, onde deveria realizar uma série de compromissos".

Tags