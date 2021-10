Powell: lidaremos com riscos ligados ao clima de forma rigorosa e transparente

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, disse em comunicado que o banco central americano irá lidar com os riscos ligados ao clima de forma "analiticamente rigorosa, transparente e colaborativa". "A mudança climática impõe desafios significantes para a economia global e o sistema financeiro", afirmou após encontro do Conselho de Supervisão de Estabilidade Financeira (FSOC, na sigla em inglês), do Tesouro, que contou com a participação da secretária do órgão, Janet Yellen.

Em nota, o dirigente diz que, "corretamente", o público espera que as instituições trabalhem para garantir a resiliência do sistema financeiro. "Apreciamos a magnitude dos desafios à nossa frente e o Federal Reserve está comprometido em fazer sua parte". Powell afirmou que o banco central está trabalhando para entender melhor a relação entre clima e o sistema financeiro a partir da criação do Comitê de Supervisão Climática e o Comitê de Estabilidade Financeira Climática.

