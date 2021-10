China: explosão de gás deixa um morto e dezenas feridos; veja vídeos

Rua na cidade de Shenyang, onde ficava o restaurante, estava cheia no momento da explosão; segundo as autoridades locais, pelo menos uma pessoa morreu, e outras 33 estão feridas

Uma explosão de gás em um restaurante atingiu uma rua movimentada da cidade de Shenyang, no nordeste da China, deixando ao menos um morto e dezenas de feridos, noticiaram veículos estatais. Um vídeo compartilhado nas redes sociais pelo jornal People's Daily mostra vários edifícios com as janelas quebradas em uma rua empoeirada e com escombros na capital da província de Liaoning.

A explosão ocorreu na manhã de quinta-feira em uma rua residencial com vários estabelecimentos comerciais, reportou a agência estatal Xinhua. Equipes de emergência encontraram uma pessoa morta e 33 feridos, destacou. As autoridades investigam a origem da explosão, enquanto os trabalhos de resgate continuam, acrescentou.

Os investigadores "determinaram de forma preliminar que a explosão ocorreu em um edifício comercial e residencial", informou o serviço de emergências de Liaoning em mensagem nas redes sociais. Imagens exibidas por este serviço mostram membros da equipe de resgate protegidos com capacetes e rodeados por escombros.

As explosões de gás são frequentes na China devido aos baixos padrões de segurança e à vigilância escassa. Em junho, 25 pessoas morreram e centenas ficaram feridas na explosão de uma tubulação de gás em um complexo residencial na província de Hubei (centro).

Oito pessoas, entre elas o diretor-geral da companhia proprietária da tubulação, foram detidas posteriormente pelas autoridades por práticas pouco seguras e graves defeitos na instalação.

