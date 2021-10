Na China, Partido Comunista deve elevar Xi Jinping e equipará-lo a Mao Tsé-tung

O líder chinês Xi Jinping deve fazer história no Partido Comunista Chinês, no próximo mês, ao chefiar um projeto de resolução oficial sobre "as principais conquistas e experiências históricas" do partido desde a sua fundação, há 100 anos. Esta é a terceira vez que o Partido Comunista Chinês publica um documento do tipo, o que colocaria Xi como chefe com a autoridade necessária para reinterpretar formalmente a história moderna da China ao lado de outros líderes populares do país - tais quais Mao Tsé-tung, em 1945, e Deng Xiaoping, em 1981.

O movimento é visto como fortalecimento de Xi no poder diante de incertezas sobre o futuro da economia chinesa, as propostas de reforma e os embates com potências ocidentais. A resolução deve ser apresentada a portas fechadas para a cúpula comunista, entre os dias 8 a 11 de novembro, em encontro que antecipa a recondução do presidente chinês como líder do partido pelo terceiro mandato.

Segundo fontes do colegiado, a administração de Xi colocou a China em um novo "caminho histórico" de inexorável progresso em direção à grandeza nacional. Fonte: Dow Jones Newswires.

