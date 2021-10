Mergulhador israelense encontra espada de 900 anos no fundo do mar Mediterrâneo

Um mergulhador amador na costa de Israel descobriu uma espada que provavelmente pertenceu a um cavaleiro das Cruzadas. Shlomi Katzin encontrou a arma de 900 anos no fundo do mar Mediterrâneo enquanto mergulhava no sábado, 16, na costa de Carmel, no norte de Israel, informou a Autoridade de Antiguidades de Israel (IAA, na sigla em inglês) em um comunicado.

O mergulhador registrou em vídeo o momento. Assista:

O artefato tem lâmina de um metro de comprimento e um punho de 30 cm. Especialistas disseram que a antiga espada provavelmente foi descoberta depois que a areia foi deslocada pelas ondas. Outros artefatos encontrados nas proximidades da arma incluem âncoras de metal, âncoras de pedra e fragmentos de cerâmica.

A lei israelense exige que todos os artefatos encontrados sejam devolvidos à nação. Após sua descoberta, Katzin disse que recuperou a espada do fundo do mar por temer que a descoberta fosse roubada ou enterrada novamente. Ele a entregou às autoridades e recebeu um certificado de agradecimento por “boa cidadania”.

De acordo com Nir Distelfeld, um oficial da IAA,israel, o artefato foi encontrado incrustado com organismos marinhos, mas aparentemente é feito de ferro. “É emocionante encontrar um objeto tão pessoal, levando você 900 anos de volta no tempo para uma era diferente, com cavaleiros, armaduras e espadas.”

“A costa de Carmel contém muitas enseadas naturais que forneciam abrigo para navios antigos durante uma tempestade, e enseadas maiores em torno das quais assentamentos inteiros e antigas cidades portuárias se desenvolveram, como Dor e Atlit”, explica Kobi Sharvit, diretor de Arqueologia Marinha da IAA. “Essas condições atraíram navios mercantes ao longo dos tempos, deixando para trás ricos achados arqueológicos. A espada recentemente recuperada é apenas um desses achados. ”

O local onde as âncoras e a espada foram encontradas é monitorado pela Autoridade de Antiguidades de Israel desde junho, quando foi descoberto por Boaz Langford e Rafael Bahalul. Os achados do local são muito evasivos, pois aparecem e desaparecem com o movimento das areias.





