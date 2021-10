Biden: temos avançado na luta contra a covid, mas há muito a fazer

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quinta-feira, 14, que sua estratégia para combater a covid-19 tem funcionado, com queda em casos e hospitalizações nas últimas seis semanas, mas advertiu que é preciso manter o esforço para avançar mais na vacinação. "Ainda há muito a fazer", comentou, ao dizer que 66 milhões de pessoas no país ainda não estão vacinadas, um número bem inferior ao de 100 milhões de julho, mas "ainda inaceitável", considerou.

Biden voltou a defender a estratégia de impor exigências de vacinação por órgãos públicos e empresas. Segundo ele, esse tipo de estratégia tem se mostrado eficaz. "É preciso combater a desinformação e educar as pessoas sobre a importância das vacinas", argumentou. O presidente também lembrou que os grupos de mais idosos e imunossuprimidos têm no país direito a um reforço na imunização, também grátis.

Segundo Biden, caso a Food And Drugs Administration (FDA) dê seu aval, o governo comprará vacinas suficientes para todas as crianças com 5 a 11 anos, para avançar ainda mais na imunização no país. Ele citou o esforço para manter a segurança nas escolas, no retorno às aulas presenciais.

