Tradutor que resgatou Biden de nevasca em 2008 consegue fugir do Taleban

O intérprete afegão que ajudou a resgatar em 2008 no Afeganistão o então senador Joe Biden, que fez um pouso de emergência durante uma tempestade de neve, escapou do país com sua mulher e cinco filhos. Ele se escondeu do Taleban durante meses. Após entrar no Paquistão por terra, Aman Khalili e sua família voaram em um avião do governo americano para Doha, no Catar, onde o processo migratório de milhares de afegãos é avaliado por americanos, segundo o Departamento de Estado. O resgate vem após o Wall Street Journal publicar no fim de agosto uma mensagem dele pedindo socorro: "Olá, senhor presidente. Salve a mim e a minha família". Por não poder embarcar em um voo de refugiados de Mazar-i-Sharif, em parte porque lhes faltava passaporte afegão, a família viajou por terra até o Paquistão. Há um plano para acelerar seu processo de visto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

