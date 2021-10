Começa julgamento pelo assassinato de Sankara

09:04 | Out. 12, 2021

Após 34 anos, uma corte militar começou a julgar os 14 homens acusados pelo assassinato, em 1987, do então presidente e influente líder de esquerda Thomas Sankara, num julgamento aguardado que tenta descobrir quem está por trás da morte de Sankara e outras 12 pessoas por um esquadrão. Entre os acusados está o também ex-presidente Blaise Compaore, amigo de Sankara, mas que deu um golpe e o retirou do poder em 1987. O ex-presidente é julgado à revelia na Costa do Marfim, onde vive exilado desde 2014.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

